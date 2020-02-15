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2020-02-15T08:00+0300
https://ria.ru/20200215/1564770461.html
Гранулированного марала, ягоды и травы отправят из России в Азию
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РИА Новости

Гранулированного марала, ягоды и травы отправят из России в Азию

08:00 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПлоды калины
Плоды калины
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Напитки с экстрактами пантов и крови марала, алтайских трав и ягод получат жители Азии, и это не контрабанда. Ученые института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) совместно с одним из барнаульских предприятий разработали линию концентратов безалкогольных витаминных напитков на основе натурального сырья.

По сути это гармонично подобранная смесь сухих компонентов, которые предполагается растворять в холодной или теплой воде. В какой-то степени они могут напомнить потребителю популярные напитки 90-х, но то была чистая химия, которая так и не прижилась на наших прилавках", – пояснила руководитель проекта от АлтГТУ Елена Егорова.

В последние годы в странах Азии стали очень популярны порошковые добавки в еду и обычную воду. Как правило, они содержат коллаген и другие водорастворимые витамины. Спикер агентства подчеркнула, что представленная разработка российских специалистов – это смеси экстрактов сырья с научно доказанной биологической ценностью, которые скомбинированы в определенной пропорции и расфасованы в потребительскую упаковку.
"За рубежом знают о высокой биологической ценности и отличном качестве дикорастущего сырья из России и понимают, что в нашем продукте точно будут заявленные биологически активные компоненты, которые сейчас очень востребованы мировым потребительским рынком", – добавила Егорова.
Она подчеркнула, что российский продукт очень ждут продавцы розничных сетей Китая, Кореи, Филиппин, Вьетнама, Сингапура.
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"На сегодняшний день выпускается 13 ассортиментных позиций продукта. В каждом пакетике – смеси из пяти и более компонентов, это экстракты плодово-ягодного сырья, трав и пантов марала. Монокомпонентными являются только напитки на основе шиповника и брусники– там мы использовали только одноименное сырье", – рассказала Егорова.
Она также добавила, что потребительский формат растворимого напитка удобнее, чем напитка, разлитого по бутылкам. Во-первых, они намного легче: один порционный пакетик весит как порция растворимого кофе. Во-вторых, человек, который будет их пить, может сам решать, какую дозировку он хочет использовать: часть порции или развести сразу несколько упаковок.
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Хорошие новостиХорошие новостиАлтайский край
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