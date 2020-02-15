В Новой Зеландии на видео сняли, как акула вцепилась зубами в лодку

Рыба зажала челюстями борт на короткое время, а потом отпустила и ушла на глубину. Лодка не получила повреждений.

Эллиот сказал, что хищница не была агрессивной, а укус, вероятно, был просто попыткой исследовать большой объект в воде. Он добавил, что позже занимался дайвингом с той же акулой.