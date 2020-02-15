Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-15T02:15+0300
https://ria.ru/20200215/1564769968.html
В Новой Зеландии на видео сняли, как акула вцепилась зубами в лодку
https://cdn22.img.ria.ru/images/155234/44/1552344474_0:73:1200:748_1036x0_80_0_0_5c07b8117609586ba023ea1d2a34a681.jpg
РИА Новости

В Новой Зеландии на видео сняли, как акула вцепилась зубами в лодку

02:15 15.02.2020
247
CC BY 2.5 / Terry Goss / Большая белая акула
Большая белая акула
CC BY 2.5 / Terry Goss /
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новозеландский морской биолог Райли Эллиот поделился в соцсети видео акулы-мако, которая вцепилась зубами в борт лодки, сообщает UPI.
Мако — купная акула семейства сельдевых, длина которой может достигать 4,5 метров.
Рыба зажала челюстями борт на короткое время, а потом отпустила и ушла на глубину. Лодка не получила повреждений.
Эллиот сказал, что хищница не была агрессивной, а укус, вероятно, был просто попыткой исследовать большой объект в воде. Он добавил, что позже занимался дайвингом с той же акулой.
Китовая акула
6 февраля, 04:02Туризм
В Австралии рыбаки встретили китовую акулу со странным поведением
001000
ТуризмТуризмАкулыНовости - ТуризмНовая Зеландия
Рекомендуем
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
Бортпроводник рассказал о "пьяных" рейсах и проблемных пассажирах
Экзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных
Музыкальное училище имени Гнесиных
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Посетитель в аптеке
ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
Машина полиции в США
В США скандального адвоката признали виновным в вымогательстве
Колонна Победы в польском городе Старгард
Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
Федермессер рассказала о важности обучения врачей
Американский космический грузовой корабль Cygnus
Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"
Конституция Российской Федерации
Эксперт оценил возможность закрепления цифровых прав в Конституции
Солдаты правительственных войск Мали
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
10:47В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
Лента новостейМолния