В Новой Зеландии на видео сняли, как акула вцепилась зубами в лодку

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новозеландский морской биолог Райли Эллиот поделился в соцсети видео акулы-мако, которая вцепилась зубами в борт лодки, сообщает UPI.
Мако — купная акула семейства сельдевых, длина которой может достигать 4,5 метров.
Рыба зажала челюстями борт на короткое время, а потом отпустила и ушла на глубину. Лодка не получила повреждений.
Эллиот сказал, что хищница не была агрессивной, а укус, вероятно, был просто попыткой исследовать большой объект в воде. Он добавил, что позже занимался дайвингом с той же акулой.