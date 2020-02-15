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2020-02-15T08:00+0300
https://ria.ru/20200215/1564654688.html
Переход на "цифру": медорганизации подключают к единой сети
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РИА Новости

Переход на "цифру": медорганизации подключают к единой сети

08:00 15.02.2020
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© Фото : Пресс-служба Минздрава РФВ Приморье подведены итоги реализации в 2019 году региональных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение"
В Приморье подведены итоги реализации в 2019 году региональных проектов в составе нацпроекта Здравоохранение
© Фото : Пресс-служба Минздрава РФ
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. К 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента “Мое здоровье” на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, медицинские документы независимо от региона, в котором находится пациент.
В Приморье уже сейчас треть медицинских организаций работает в едином информационном пространстве (цифровом контуре), следует из материалов сайта Минздрава России.
В ближайшие четыре года власти региона рассчитывают подключить все краевые государственные и муниципальные медицинские организации к цифровому контуру на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
В новая системе мониторинга информация обо всех проведенных кесаревых сечениях с протоколом операции на каждую пациентку собираться в онлайн-режиме
10 февраля, 08:00Хорошие новости
Пришли за вторым: новая система мониторинга сохранит здоровье матерей
Такая мера упростит жителям Приморья использование сервисов в личном кабинете “Мое здоровье” на портале госуслуг, а также позволит создать единую базу данных лекарственного обеспечения населения, социального страхования пациентов, лабораторных анализов, скорой и амбулаторной помощи.
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Хорошие новостиПриморский крайЗдравоохранениеХорошие новостиЗдоровьеОбщество
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