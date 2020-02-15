Переход на "цифру": медорганизации подключают к единой сети

В Приморье подведены итоги реализации в 2019 году региональных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение"

© Фото : Пресс-служба Минздрава РФ В Приморье подведены итоги реализации в 2019 году региональных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. К 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента “Мое здоровье” на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, медицинские документы независимо от региона, в котором находится пациент.

В Приморье уже сейчас треть медицинских организаций работает в едином информационном пространстве (цифровом контуре), следует из материалов сайта Минздрава России.

В ближайшие четыре года власти региона рассчитывают подключить все краевые государственные и муниципальные медицинские организации к цифровому контуру на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).