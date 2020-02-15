Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали семь разочаровавших их достопримечательностей, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 17 тысяч пользователей. Четверть (26 процентов) из них сказали, что при поездке в Париж можно обойтись без посещения Эйфелевой башни. Путешественники недовольны большой очередью в кассу и скопление людей на смотровой площадке. По словам опытных туристов, лучше посмотреть на башню с небольшого расстояния.

Голубая мечеть в Стамбуле разочаровала 19 процентов респондентов: "Она оказалась не голубого цвета, а внутри было много людей, и неприятно пахло". Зато туристы отметили, что остались довольны посещением "более красивой мечети — Сулеймание".

Еще 16 процентов опрошенных пожалели, что поехали к египетским пирамидам. Они пожаловались на "кучи мусора" и добавили, что "из-за расширения Каира на некоторые пирамиды можно полюбоваться и из уличных забегаловок".

13 процентов туристов не впечатлило Ласточкино гнездо в Крыму. Более того, путешественники рассказали, что это место красиво только на фотографиях в интернете, либо с моря, "а при приближении все очарование улетучивается".

Каждого десятого пользователя разочаровал Карлов мост в Праге — они назвали его "обычным каменным мостом".