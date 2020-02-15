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Туризм
2020-02-15T10:05+0300
https://ria.ru/20200215/1564637439.html
Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов
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РИА Новости

Названы семь достопримечательностей, разочаровывающих туристов

10:05 15.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали семь разочаровавших их достопримечательностей, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 17 тысяч пользователей. Четверть (26 процентов) из них сказали, что при поездке в Париж можно обойтись без посещения Эйфелевой башни. Путешественники недовольны большой очередью в кассу и скопление людей на смотровой площадке. По словам опытных туристов, лучше посмотреть на башню с небольшого расстояния.
Голубая мечеть в Стамбуле разочаровала 19 процентов респондентов: "Она оказалась не голубого цвета, а внутри было много людей, и неприятно пахло". Зато туристы отметили, что остались довольны посещением "более красивой мечети — Сулеймание".
Еще 16 процентов опрошенных пожалели, что поехали к египетским пирамидам. Они пожаловались на "кучи мусора" и добавили, что "из-за расширения Каира на некоторые пирамиды можно полюбоваться и из уличных забегаловок".
13 процентов туристов не впечатлило Ласточкино гнездо в Крыму. Более того, путешественники рассказали, что это место красиво только на фотографиях в интернете, либо с моря, "а при приближении все очарование улетучивается".
Каждого десятого пользователя разочаровал Карлов мост в Праге — они назвали его "обычным каменным мостом".
Замыкают список две достопримечательности, получившие одинаковое количество голосов, — по восемь процентов — это Писающий мальчик в Брюсселе и Версаль в пригороде Парижа.
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