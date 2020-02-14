Депутаты местного совета Киева отказались принимать украинцев из Уханя

"Сегодня состоялась срочная сессия Обуховского районного совета, единственным вопросом повестки дня которого было недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района", - говорится в сообщении на странице районного совета в Facebook.

Депутаты приняли решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутату Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому, чтобы не допустить размещение эвакуированных людей на территории района. Они уточнили, что в районе нет подходящих для карантина медицинских учреждений.