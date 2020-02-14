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Депутаты местного совета Киева отказались принимать украинцев из Уханя
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РИА Новости

Депутаты местного совета Киева отказались принимать украинцев из Уханя

23:22 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Депутаты Обуховского районного совета Киевской области на срочной сессии приняли решение не принимать в своем районе эвакуированных из Уханя граждан Украины в связи с вспышкой коронавируса COVID-2019, сообщает пресс-служба райсовета.
Ранее на сайте посольства Украины в Китае сообщалось, что спецборт с гражданами Украины будет отправлен в Киев 11 февраля. Позже посольство исправило сообщение, убрав из него дату эвакуации. В пятницу министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что спецборт из Китая с гражданами Украины, у которых нет симптомов заболевания, прибудет в Киев 18 февраля.
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"Сегодня состоялась срочная сессия Обуховского районного совета, единственным вопросом повестки дня которого было недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района", - говорится в сообщении на странице районного совета в Facebook.
Депутаты приняли решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутату Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому, чтобы не допустить размещение эвакуированных людей на территории района. Они уточнили, что в районе нет подходящих для карантина медицинских учреждений.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаЗоряна СкалецкаяАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийКитайУханьКиевУкраинаВ мире
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