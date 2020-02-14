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2020-02-14T22:31+0300
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В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
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РИА Новости

В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

22:00 14.02.2020 (обновлено: 22:31 14.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Документ "12 шагов к усилению безопасности Украины и евроатлантического региона" не является официальным, а изложенные в нем тезисы не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине", — сказала она в комментарии порталу Ukrinform.
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Зеленко отметила, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признало этот документ, поэтому он был удален с официального сайта мероприятия.
Ранее украинские СМИ сообщили, что на сайте Мюнхенской конференции был размещен документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона", позже его удалили.
Как пишет Strana.ua, авторами заявления выступили десятки экспертов из разных стран мира. По данным портала, в частности, они предлагали возобновить сотрудничество европейских стран с Россией в ряде областей, восстановить работу совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, вывести переговоры о прекращении боевых действий на уровень "нормандской четверки". Кроме того, документ предполагал создание дорожной карты по возможному снятию санкций, расширение свободы передвижения групп ОБСЕ и увеличение количества пунктов пропуска в Донбассе, восстановление инфраструктуры региона с участием ЕС и России, запуск на Украине нового национального диалога по проблемам идентичности.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация на УкраинеДонбассМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
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14 февраля, 22:38
Семпер Фиделис
11501110
Древнеукраинский евроатлантический регион.. Это вам не хухры-мухры.
14 февраля, 22:03
vvab6
0242000
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