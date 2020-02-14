В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса

Ранее украинские СМИ сообщили, что на сайте Мюнхенской конференции был размещен документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона", позже его удалили.