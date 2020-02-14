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Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане
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РИА Новости

Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане

21:45 14.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности конфликты в Ливии, Ираке, Афганистане и будущее НАТО, сообщили в МИД ФРГ.
"От Ливии, минуя Ирак, до Афганистана и будущего НАТО - глава МИД Хайко Маас говорит с госсекретарем США Помпео об актуальных вызовах и конфликтах на Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщается на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.
"Даже если Европа должна проявить больше ответственности, нам и в будущем нужно участие наших американских партнеров", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Вчера, 20:25
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Майк ПомпеоХайко МаасНАТОАфганистанГерманияЛивияИракМюнхенСШАВ мире
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