Маас и Помпео обсудили конфликты в Ливии, Ираке и Афганистане

"От Ливии, минуя Ирак, до Афганистана и будущего НАТО - глава МИД Хайко Маас говорит с госсекретарем США Помпео об актуальных вызовах и конфликтах на Мюнхенской конференции по безопасности", - сообщается на официальной странице МИД ФРГ в соцсети Twitter.