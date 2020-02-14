Экс-главу департамента "Нафтогаза" заподозрили в злоупотреблении

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Бывшего директора одного из департаментов Бывшего директора одного из департаментов "Нафтогаз Украины" подозревают в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству на 11,5 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба государственного бюро расследований.

"Следователи сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов "НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью, что причинило государству 284 миллионов гривен (более 11,5 миллионов долларов – ред.) убытков", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году руководство "Нафтогаз" заключило договор договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований.

"Зная, что компания не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения. Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 миллиона гривен убытков", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. "В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отмечается в сообщении.