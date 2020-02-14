Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T21:39+0300
https://ria.ru/20200214/1564804544.html
Экс-главу департамента "Нафтогаза" заподозрили в злоупотреблении
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

Экс-главу департамента "Нафтогаза" заподозрили в злоупотреблении

21:39 14.02.2020
310
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Бывшего директора одного из департаментов "Нафтогаз Украины" подозревают в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству на 11,5 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба государственного бюро расследований.
"Следователи сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов "НАК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении властью, что причинило государству 284 миллионов гривен (более 11,5 миллионов долларов – ред.) убытков", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Вчера, 09:59
Директор "Нафтогаза" подал в суд на компанию из-за премии
По версии следствия, в 2013 году руководство "Нафтогаз" заключило договор договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований.
"Зная, что компания не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения. Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 миллиона гривен убытков", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. "В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отмечается в сообщении.
Фамилия бывшего чиновника, а также какой департамент он возглавлял, в сообщении не указывается.
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
6 февраля, 16:13
Депутаты Рады потребовали увольнения главы антикоррупционного бюро
280000
Обсудить 3
Нафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Иран готов обсуждать поставку нефти в Белоруссию по заниженным ценам
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
Здание Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро призвал другие страны поддержать жалобу Венесуэлы на США
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Машина полиции в США
В США скандального адвоката признали виновным в вымогательстве
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Депутаты местного совета Киева отказались принимать украинцев из Уханя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Лента новостейМолния