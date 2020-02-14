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Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП под Псковом
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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП под Псковом

21:37 14.02.2020
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело о ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
13 февраля, 09:44
МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом
"Председателем СК России поручено передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
13 февраля, 18:52
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030302
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПсковская областьПроисшествия
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