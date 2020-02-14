В ЛНР перезахоронили останки погибшего на Курской дуге красноармейца

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. В Краснодоне самопровозглашенной Луганской народной республики перезахоронили останки уроженца города, погибшего в Великую Отечественную войну в битве на Курской дуге, сообщили РИА Новости в местной администрации.
"Сегодня, 14 февраля, в день освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков в Краснодоне на Аллее Защитников Родины прошло особое мероприятие: состоялась церемония перезахоронения останков солдата Великой Отечественной войны Георгия Иосифовича Деркача.., который погиб в битве под Курской дугой", - сообщили в администрации.
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По данным администрации, Георгий Деркач, водитель-артиллерист, вместе с батарейцами погиб в неравном бою. Его останки поднял отряд "Курган" недалеко от памятника артиллеристам на Северном фасе Курской дуги, а ветераны ВДВ Владимир Армашов и Виктор Носов доставили останки в ЛНР.
"Пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя, война не окончена. Мы не имеем права забыть о людях, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили под мирным небом. Я хочу сказать огромное спасибо поисковым отрядам. Они делают благородное дело, возвращая имена павших героев из небытия", - заявил на церемонии захоронения глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.
В администрации уточнили, что на месте перезахоронения провели панихиду. Память всех погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
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