В ЛНР перезахоронили останки погибшего на Курской дуге красноармейца

"Пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя, война не окончена. Мы не имеем права забыть о людях, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили под мирным небом. Я хочу сказать огромное спасибо поисковым отрядам. Они делают благородное дело, возвращая имена павших героев из небытия", - заявил на церемонии захоронения глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.