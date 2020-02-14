Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия, возможно, скорректирует расчеты с белорусской "дочкой" "Газпрома", заявил президент Белоруссии Белоруссия, возможно, скорректирует расчеты с белорусской "дочкой" "Газпрома", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"Договорились (с российской стороной – ред.) по газу, как я вам сказал – 127 (долларов за тысячу кубометров на границе – ред.). Хорошо. Но мы не будем "Белтрансгазу" (прежнее название "дочки" "Газпрома" в Белоруссии – ред.) платить 18 долларов за тысячу кубов", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область. Отрывок выступления президента показал в пятницу телеканал ОНТ

По словам белорусского лидера, "получатся те же 111 (долларов – ред.), как в прошлом году (в 2018 году стоимость газа для Белоруссии составляла 129 долларов за тысячу кубометров – ред.)".

"Мы начали эту проблему обсуждать. … Сейчас вы нам деньги для удешевления, что надо было сделать, не даете. Тогда мы с "Газпрома" возьмем (примерно – ред.) 16 долларов, которые мы им доплачиваем (за транспортировку газа – ред.) после границы со Смоленском, "Белтрансгазу", который они у нас купили когда-то", - сказал белорусский президент. По словам Лукашенко, сейчас получается так, что цена газа на границе в сумме с доплатой за транспортировку газа далее от границы белорусским потребителям составляет практически мировую цену – 143-145 долларов за 1 тысячу кубометров. Он напомнил, что когда в 2011 году Белоруссия продавала эту компанию "Газпрому", российская сторона обещала Белоруссии выход на равные цены со Смоленской областью, однако сейчас стоимость газа в Смоленской области составляет 80 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию была определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца была сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

В начале февраля в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в частности, заявил, что условия поставок газа Минску в этом году сохранятся на условиях 2019 года. Позже первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия не исключает "небольшой корректировки" цены российского газа для республики на текущий год. По его словам, на переговорах с "Газпромом" белорусская сторона будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, сообщила российская компания.