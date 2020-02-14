В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Русская православная церковь положительно относится к инициативе зафиксировать в Конституции полномочия правительства РФ по защите семьи, а также считает, что полные и неполные семьи должны получать одинаковую поддержку от государства, заявил в пятницу РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Президент Владимир Путин заявил в среду, что согласен с идеей зафиксировать в Конституции полномочия правительства РФ по поддержке семей, но "надо подумать, где и в каком виде это сделать". Так он отреагировал на предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной дополнить в Конституции полномочия правительства РФ нормой: "В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей". Также депутат заявила о предложении зафиксировать в Конституции понятие семьи как союза мужчины и женщины.

"Церковь положительно относится к инициативе отразить в Конституции полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. Государство и общество всегда должны быть рядом с семьей, предоставлять помощь и поддержку, не нарушая уклада жизни, если он отвечает нормам, указанным в основных законах Российской Федерации", - сказал РИА Новости Владимир Легойда.

Он отметил, что часто семья сиротеет из-за смерти ее членов или из-за личных обстоятельств, "но её существование не заканчивается на этом". "Неполные семьи нуждаются в поддержке ничуть не меньшей, чем полные. При этом нельзя вмешиваться в семейную жизнь людей", - заявил Легойда.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь выступает за внесение в Конституцию РФ именно понятия брака как союза мужчины и женщины. По его словам, семья - это гораздо более широкое понятие, чем брак: в него входят не только мать или отец, а братья, сестры, дедушки, бабушки "и все родственники, без разделения на дальних и близких".