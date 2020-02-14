Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-14T20:25+0300
https://ria.ru/20200214/1564802300.html
В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/91/1563559151_0:123:3128:1883_1036x0_80_0_0_fc6c39cddc75bc6a04e0e68b66faaebf.jpg
РИА Новости

В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи

20:06 14.02.2020 (обновлено: 20:25 14.02.2020)
226
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Русская православная церковь положительно относится к инициативе зафиксировать в Конституции полномочия правительства РФ по защите семьи, а также считает, что полные и неполные семьи должны получать одинаковую поддержку от государства, заявил в пятницу РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Президент Владимир Путин заявил в среду, что согласен с идеей зафиксировать в Конституции полномочия правительства РФ по поддержке семей, но "надо подумать, где и в каком виде это сделать". Так он отреагировал на предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной дополнить в Конституции полномочия правительства РФ нормой: "В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей". Также депутат заявила о предложении зафиксировать в Конституции понятие семьи как союза мужчины и женщины.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 17:10
Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции норму о поддержке семей
"Церковь положительно относится к инициативе отразить в Конституции полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей. Государство и общество всегда должны быть рядом с семьей, предоставлять помощь и поддержку, не нарушая уклада жизни, если он отвечает нормам, указанным в основных законах Российской Федерации", - сказал РИА Новости Владимир Легойда.
Он отметил, что часто семья сиротеет из-за смерти ее членов или из-за личных обстоятельств, "но её существование не заканчивается на этом". "Неполные семьи нуждаются в поддержке ничуть не меньшей, чем полные. При этом нельзя вмешиваться в семейную жизнь людей", - заявил Легойда.
Он подчеркнул, что Русская православная церковь выступает за внесение в Конституцию РФ именно понятия брака как союза мужчины и женщины. По его словам, семья - это гораздо более широкое понятие, чем брак: в него входят не только мать или отец, а братья, сестры, дедушки, бабушки "и все родственники, без разделения на дальних и близких".
"Сегодня часто забывают значение понятия "брак". Вводят новые формулировки, которые отдаляют человечество от основ устройства общества и легитимизируют опасные и непредсказуемые явления. Мы искренне приветствуем инициативу обозначения в Конституции важнейшей и незыблемой формулировки: брак есть союз мужчины и женщины", - подытожил Легойда.
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
31 января, 17:21Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией
2400014
Обсудить 6
Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаГосдума РФВладимир ПутинМоскваНовости - Религия и мировоззрениеКонституция РФОльга БаталинаРусская православная церковьРоссиярелигияОбщество
Рекомендуем
Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
В РПЦ связали высказывания Водонаевой о "быдле" с "гордыней"
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
Здание Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
"Сорок Сороков": Киркоров не понял, что смыслы в России стали меняться
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Толстой оценил стоимость проведения голосования по Конституции
Конституция Российской Федерации
Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки
В ЛНР перезахоронили останки погибшего на Курской дуге красноармейца
Александр Ткаченко отметил положительные изменения в сфере российской благотворительности
Эксперт оценил идею упоминания в Конституции НКО и волонтеров
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП под Псковом
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
Лента новостейМолния