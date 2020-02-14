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Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов
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РИА Новости

Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов

19:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с Россельхознадзором планирует провести переговоры с представителями КНР по условиям поставок китайской продукции на российский рынок, говорится в сообщении Минсельхоза.
В пятницу замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во Владивостоке провела совещание, посвященное текущей ценовой ситуации на рынке овощей и доступности данных товаров для населения Дальнего Востока.
Овощи
11 февраля, 06:11
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
"В целях развития торговых отношений с Китаем и организации бесперебойных поставок сельхозпродукции, Минсельхоз планирует совместно с Россельхознадзором провести переговоры с китайскими партнерами по условиям поставок китайской продукции на российский рынок", - говорится в сообщении по итогам совещания.
Ранее в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но во вторник власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.
Китай поставляет в Россию значительные объемы продуктов. Например, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам трех кварталов 2019 года страна занимала первое место по поставкам в Россию рыбного филе (28,9% в общем объеме импорта), лука и чеснока (36% в общем объеме), капусты (46,8%); вторые места - по поставкам замороженной рыбы, картофеля, томатов, моркови, свеклы, репы и редиса.
Здание министерства сельского хозяйства РФ
5 февраля, 11:35
Минсельхоз не планирует ограничивать поставки продуктов из Китая
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)КитайРоссия
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