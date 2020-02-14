Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с Россельхознадзором планирует провести переговоры с представителями КНР по условиям поставок китайской продукции на российский рынок, говорится в сообщении Минсельхоза.

В пятницу замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во Владивостоке провела совещание, посвященное текущей ценовой ситуации на рынке овощей и доступности данных товаров для населения Дальнего Востока.

"В целях развития торговых отношений с Китаем и организации бесперебойных поставок сельхозпродукции, Минсельхоз планирует совместно с Россельхознадзором провести переговоры с китайскими партнерами по условиям поставок китайской продукции на российский рынок", - говорится в сообщении по итогам совещания.

Ранее в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.

По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но во вторник власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.