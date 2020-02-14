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2020-02-14T18:55+0300
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
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РИА Новости

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

18:55 14.02.2020
163398
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Она пояснила, что ее доверительница получила письмо из УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве (датированное 25 декабря 2019 года).
В письме начальник отдела охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александр Махонин пишет, что Сосновская принимала участие в несогласованной акции, вела себя "эмоционально и агрессивно". По его мнению, девушка увидела, что полицейский уронил "дубинку" и тянется к ней и сделала широкий шаг, "чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции".
"Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота", - написал он.
При этом офицер полиции указывает, что сотрудники УВД по ЦАО не принимали участия в задержании граждан в том месте, где избили Сосновскую.
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Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции в ходе несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции. По итогам проверки, как отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности. Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А зачем "мадам", потянулось ногой к дубинке?
14 февраля, 19:01
Metų Laikai
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видео посмотрите и убедитесь, что никуда она не тянулась
14 февраля, 19:04
Московская Курочка
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