В Петербурге муниципального депутата посадили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста замдиректора центра соцобслуживания Красносельского района Петербурга и муниципальному депутату Галине Ившиной, задержанной по подозрению в хищении более 16,2 миллиона рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд определил меру пресечения Ившиной: домашний арест до 10.04.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Ранее в СК сообщили, что подозреваемая похитила деньги, начисленные в качестве зарплаты фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим социальную помощь на дому. По данным следствия, были задержаны заведующая одного из отделений соцобслуживания на дому, которая принимала деньги от других заведующих отделениями, и сын заместителя директора центра, который подыскивал кандидатов для фиктивного трудоустройства.