Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, разведения сил на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.