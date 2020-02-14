Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе

"Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.