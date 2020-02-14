Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T18:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564797029.html
Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564502952_118:0:2898:1564_1036x0_80_0_0_424a2b3c1665a14b0ff2746a0d74a643.jpg
РИА Новости

Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе

18:07 14.02.2020
617
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня в Донбассе, разведения сил на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 18:04
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
1000222
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Украинский военный
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
Лев Лещенко
Лещенко назвал размер своей пенсии
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Порт в городе Керчь
"Крымские морские порты" сократят персонал для избежания банкротства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния