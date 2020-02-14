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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
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РИА Новости

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"

18:00 14.02.2020 (обновлено: 19:16 14.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, главы государств обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент России подчеркнул важность "полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате".

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Президенты также подняли вопросы поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования.
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Как добавили в Кремле, Путин в разговоре выразил готовность продолжать содействие освобождению и обмену лиц, связанных с конфликтом.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", — указали в пресс-службе президента.
Помимо этого, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью украинских граждан в аварии в Псковской области 13 февраля.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
789309712805
Обсудить 139
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неужто войска РФ всё-таки выведут с территории Украины? Хоть регулярные хоть не регулярные ихтамнеты . Это был пункт номер один
14 февраля, 20:16
Александр Ххххх
2311402453
Один вопрос - для чего тогда Россия начала эту войну?
14 февраля, 21:05
Иван Петров
221110137
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