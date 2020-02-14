Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, главы государств обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент России подчеркнул важность "полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате".
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Президенты также подняли вопросы поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования.
Как добавили в Кремле, Путин в разговоре выразил готовность продолжать содействие освобождению и обмену лиц, связанных с конфликтом.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", — указали в пресс-службе президента.
Помимо этого, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью украинских граждан в аварии в Псковской области 13 февраля.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения