В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области

© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Все восемь погибших в ДТП Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

По данным МЧС, авария с участием микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района.

В результате ДТП еще два человека - граждане Белоруссии и Украины - пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).