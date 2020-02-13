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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
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РИА Новости

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

04:47 13.02.2020 (обновлено: 09:46 13.02.2020)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
По данным МЧС, авария с участием микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района.
В результате ДТП еще два человека - граждане Белоруссии и Украины - пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", которая отвечает за обслуживание трассы, отметили, что участок дороги был обработан противогололедными материалами.
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиПсковская областьУкраинаПроисшествия
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ЛКЛысый Кучерявый
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Интересно за что их так. В россии грузовиками давят в основном бандитов
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Максим Кузнецов
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