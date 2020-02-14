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Туризм
2020-02-14T19:29+0300
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Эксперты рассказали, сколько туристов потерял Таиланд из-за вируса
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько туристов потерял Таиланд из-за вируса

19:07 14.02.2020 (обновлено: 19:29 14.02.2020)
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© Фото : Александр АндреевБангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В начале февраля в Таиланде число иностранных туристов сократилось почти вполовину — на 43,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает The Phuket News.
"С 1 по 9 февраля в Таиланде зафиксировали 730,2 тысячи прибытий иностранных туристов, что на 43,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число китайских путешественников из-за эпидемии коронавируса сократилось на 86,6 процента, а по итогам месяца может упасть на 90 процентов", — пишет издание.
Страна не досчитается восьми миллиардов долларов дохода от индустрии гостеприимства, прогнозируют эксперты.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.
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