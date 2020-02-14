Эксперты рассказали, сколько туристов потерял Таиланд из-за вируса

"С 1 по 9 февраля в Таиланде зафиксировали 730,2 тысячи прибытий иностранных туристов, что на 43,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число китайских путешественников из-за эпидемии коронавируса сократилось на 86,6 процента, а по итогам месяца может упасть на 90 процентов", — пишет издание.