Эксперты рассказали, сколько туристов потерял Таиланд из-за вируса

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В начале февраля в Таиланде число иностранных туристов сократилось почти вполовину — на 43,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает The Phuket News.
"С 1 по 9 февраля в Таиланде зафиксировали 730,2 тысячи прибытий иностранных туристов, что на 43,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число китайских путешественников из-за эпидемии коронавируса сократилось на 86,6 процента, а по итогам месяца может упасть на 90 процентов", — пишет издание.
Страна не досчитается восьми миллиардов долларов дохода от индустрии гостеприимства, прогнозируют эксперты.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.
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