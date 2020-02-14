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Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
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РИА Новости

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

17:42 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
По сюжету клипа, действие которого происходит в церкви, католический священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам коварной прихожанки. Вырвать падре из рук хищницы безуспешно пытаются полуодетые монахини. В роли прихожанки снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Одеяния священника заменяют туники из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria с говорящим названием "Боги на земле".
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"В сериале Соррентино "Молодой папа" все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?" - сказал Киркоров РИА Новости, отвечая на вопрос, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих.
Певец подчеркнул, что клип навеян шедевром Ватикана – фреской Микеланджело "Сотворение Адама". За два дня до премьеры он специально разместил в Instagram кадр из клипа, стилизованный под древнюю фреску с кракелюром (трещинами красочного слоя или лака). За несколько часов клип посмотрели около 98 тысяч человек.
Композиция "Романы" вошла в новый одноименный альбом Филиппа Киркорова, релиз которого запланирован на 6 марта.
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КультураШоу-бизнесЕкатерина ВарнаваФилипп Киркоров
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