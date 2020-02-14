Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

По сюжету клипа, действие которого происходит в церкви, католический священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам коварной прихожанки. Вырвать падре из рук хищницы безуспешно пытаются полуодетые монахини. В роли прихожанки снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава . Одеяния священника заменяют туники из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria с говорящим названием "Боги на земле".

"В сериале Соррентино "Молодой папа" все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?" - сказал Киркоров РИА Новости, отвечая на вопрос, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих.

Певец подчеркнул, что клип навеян шедевром Ватикана – фреской Микеланджело "Сотворение Адама". За два дня до премьеры он специально разместил в Instagram кадр из клипа, стилизованный под древнюю фреску с кракелюром (трещинами красочного слоя или лака). За несколько часов клип посмотрели около 98 тысяч человек.