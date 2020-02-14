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Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий
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РИА Новости

Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий

17:38 14.02.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу распорядился усовершенствовать систему реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения на фоне выявления ее недочетов во время нынешней вспышки коронавируса, говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.
"Борьба с эпидемией нового типа коронавируса является серьезным испытанием для системы государственного управления. Необходимо изучать и укреплять работу по профилактике и борьбе с эпидемиями, с точки зрения систем и механизмов следует вводить новшества и совершенствовать меры по профилактике и борьбе с эпидемиями, укреплять государственную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, улучшать способность реагирования на чрезвычайные ситуации в этой сфере", - заявил китайский лидер.
По его словам, необходимо "создать централизованную, унифицированную и высокоэффективную систему управления и руководства, чтобы добиться четких инструкций, систематического, последовательного и эффективного выполнения, и целенаправленного решения важнейших эпидемических проблем".
Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления централизованной системы материального снабжения в экстренных ситуациях, совершенствования системы государственного резерва, эффективность которого необходимо поддерживать за счет разумного регулирования категорий товаров, масштабов и структуры запасов.
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По словам Си Цзиньпина, следует создать единую государственную систему закупок и снабжения в чрезвычайных ситуациях, внедрить централизованное управление, распределение и доставку товаров для оказания помощи в чрезвычайной ситуации, а также содействовать тому, чтобы система материального снабжения в чрезвычайных ситуациях была эффективной, безопасной и регулируемой.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСи ЦзиньпинКитайВ мире
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