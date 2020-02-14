Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий

"Борьба с эпидемией нового типа коронавируса является серьезным испытанием для системы государственного управления. Необходимо изучать и укреплять работу по профилактике и борьбе с эпидемиями, с точки зрения систем и механизмов следует вводить новшества и совершенствовать меры по профилактике и борьбе с эпидемиями, укреплять государственную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, улучшать способность реагирования на чрезвычайные ситуации в этой сфере", - заявил китайский лидер.