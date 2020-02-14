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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с планшетами для переписи
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РИА Новости

В Минпромторге прокомментировали ситуацию с планшетами для переписи

17:58 14.02.2020 (обновлено: 18:02 14.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержка поставок китайских комплектующих для планшетов к переписи населения РФ пока некритична, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. По данным издания, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.
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"Пока задержка некритична. Мы не знаем, сколько продлится карантин. Часть производителей уже вернулась к работе. Следим за ситуацией", - сказали в пресс-службе Минпромторга.
Ранее в пятницу в Росстате РИА Новости заявили, что у ведомства нет никакой информации о том, что сроки поставки планшетов могут быть изменены
В начале февраля совет директоров "Ростелекома" одобрил закупку для Всероссийской переписи населения 2020 года планшетов у двух российских производителей взамен отмененной закупки планшетов производства КНР. Этому предшествовало решение правительства РФ проводить Всероссийскую перепись населения 2020 года с использованием программно-аппаратных комплексов отечественного производства. В связи с этим вендоры определены не на конкурсной основе, а по процедуре выбора единственного поставщика по рекомендации Минпромторга.
Договоры на поставку планшетов будут заключены с двумя вендорами - ООО "Байтэрг" и ООО "ПК Аквариус". Количество закупаемых устройств осталось прежним - для переписчиков будет поставлено в общей сложности 360 тысяч планшетов: первая очередь - 262,518 тысячи штук, вторая - 97,482 тысячи штук. Сумма закупки составит не более 7,2 миллиарда рублей.
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Вчера, 09:39
СМИ: Китай задерживает поставки деталей к планшетам для переписи в РФ
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
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