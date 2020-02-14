В Минпромторге прокомментировали ситуацию с планшетами для переписи

Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай. Архивное фото

Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Задержка поставок китайских комплектующих для планшетов к переписи населения РФ пока некритична, сообщили РИА Новости в пресс-службе Задержка поставок китайских комплектующих для планшетов к переписи населения РФ пока некритична, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. По данным издания, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

"Пока задержка некритична. Мы не знаем, сколько продлится карантин. Часть производителей уже вернулась к работе. Следим за ситуацией", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в пятницу в Росстате РИА Новости заявили, что у ведомства нет никакой информации о том, что сроки поставки планшетов могут быть изменены

В начале февраля совет директоров "Ростелекома" одобрил закупку для Всероссийской переписи населения 2020 года планшетов у двух российских производителей взамен отмененной закупки планшетов производства КНР. Этому предшествовало решение правительства РФ проводить Всероссийскую перепись населения 2020 года с использованием программно-аппаратных комплексов отечественного производства. В связи с этим вендоры определены не на конкурсной основе, а по процедуре выбора единственного поставщика по рекомендации Минпромторга.