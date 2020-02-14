В СПЧ оценили идею закрепить размещение органов власти в Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ ( Члены Совета по правам человека при президенте РФ ( СПЧ ), опрошенные РИА Новости, положительно оценили идею размещения федеральных органов власти не только в Москве, но и других российских городах, однако не уверены, что ее надо закреплять в конституции - есть другие законы или указы.

Ранее президент РФ Владимир Путин завил, что он не против закрепления в конституции возможности нахождения федеральных органов власти не только в Москве, но и других российских городах.

"Я не сторонник того, чтобы в конституцию вносить все, что волнует россиян. Все-таки это основной закон, и многие инициативы можно регулировать с помощью указов и законов, подзаконных актов. Поэтому здесь свое слово должны сказать правоведы... Поэтому здесь предложение (закрепить в конституции возможности нахождения федеральных органов власти не только в Москве , но и других российских городах) само по себе здравое, относительно того, нужно ли его включать в конституцию - это должны сказать правоведы, но сама по себе идея заслуживает внимания", - сказал член СПЧ Александр Брод

По его словам, такое положение позволило бы разгрузить Москву и дать новые точки роста для мегаполисов, поскольку вокруг федеральных органов власти всегда кипит жизнь - проведение различных форумов, выставок, дискуссий. "Например, министерство культуры можно было бы смело разместить в Санкт-Петербурге. Не зря мы называем Санкт-Петербург культурной столицей России. Министерство промышленности и торговли могло бы размещаться в Екатеринбурге – городе, славном своей промышленностью, министерство сельского хозяйства - Воронеж, столица Черноземья", - считает правозащитник.

"Это позволило бы развивать инфраструктуру российских городов. Учитывая транспортную доступность, железнодорожное, автомобильное, авиасообщение, это не сказалось бы на работе данных министерств. Учитывая и новые цифровые технологии, это не осложнило бы никаким образом процессы, связанные с обменом информации", - уточнил он.

Также Брод отметил, что это дало бы определенный стимул для молодежи в регионах. "У нас ведь сложилась такая порочная практика, что якобы в министерствах и ведомствах работают только москвичи. Здесь были бы определенные стимулы для молодежи субъектов РФ", - пояснил он.

Член СПЧ Игорь Борисов также считает, что осуществить идею размещения федеральных органов власти не только в столице, но и провинциальных городах возможно, но не в конституции, поскольку это вполне можно установить на уровне законов или подзаконных актов.