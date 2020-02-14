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2020-02-14T18:54+0300
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Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
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РИА Новости

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

17:27 14.02.2020 (обновлено: 18:54 14.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит и бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди". Накануне Ургант спародировал Данькову, в шутку накричав на лифт в Останкино.
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Тренер призналась, что сначала ролик Урганта ее обидел.
"А потом я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео: бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный", — сказала она телеканалу "360".
Комментируя скандальную запись, Данькова рассказала, что, находясь в машине, не понимала, что происходит.

"Я просила его о том, что мне надо ехать, это срочно. Он продолжал со мной разговаривать неприятно, хамить. Он говорил грубые вещи: давай, выходи отсюда и другие ужасные слова. Я не думала в этот момент, чтобы запомнить, что именно он произносил", — вспомнила она.

При этом героиня ролика отметила, что не оправдывает свое поведение. По мнению Даньковой, до такого состояния "можно довести любого человека".
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Обсудить 12
Иван УргантМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Давай выходи отсюда это конечно очень ужасные слова в сравнении с тем что эта овечка вытворяла.
14 февраля, 17:50
Тайга Дремучая
5500002
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