Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

"Я просила его о том, что мне надо ехать, это срочно. Он продолжал со мной разговаривать неприятно, хамить. Он говорил грубые вещи: давай, выходи отсюда и другие ужасные слова. Я не думала в этот момент, чтобы запомнить, что именно он произносил", — вспомнила она.