Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит и бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди". Накануне Ургант спародировал Данькову, в шутку накричав на лифт в Останкино.
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Тренер призналась, что сначала ролик Урганта ее обидел.
"А потом я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео: бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный", — сказала она телеканалу "360".
Комментируя скандальную запись, Данькова рассказала, что, находясь в машине, не понимала, что происходит.
"Я просила его о том, что мне надо ехать, это срочно. Он продолжал со мной разговаривать неприятно, хамить. Он говорил грубые вещи: давай, выходи отсюда и другие ужасные слова. Я не думала в этот момент, чтобы запомнить, что именно он произносил", — вспомнила она.
При этом героиня ролика отметила, что не оправдывает свое поведение. По мнению Даньковой, до такого состояния "можно довести любого человека".