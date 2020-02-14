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Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
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РИА Новости

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

04:50 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. Ролик опубликован в Instagram шоу "Вечерний Ургант".
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Данькова с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди".
На видео Ургант "кричит" на лифт, "оскорбляет" его и требует "везти", угрожая в противном случае тем, что "подъедут люди". При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев тактично "намекает" ему, что "тут другой принцип" и для поездки надо просто нажать на кнопку нужного этажа.
Знак такси на автомобиле
Вчера, 15:25
Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
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