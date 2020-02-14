Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. Ролик опубликован в Instagram шоу "Вечерний Ургант".

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Данькова с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди".

На видео Ургант "кричит" на лифт, "оскорбляет" его и требует "везти", угрожая в противном случае тем, что "подъедут люди". При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.