Кузнецова рассказала о семье, куда отдали брошенных в аэропорту детей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы профилактики контролировать семью с детьми, брошенными в конце января отцом в московском аэропорту Шереметьево , которых в пятницу передали матери.

Ранее сообщалось, что двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре , которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери. Однако в конце января аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ получил письмо от человека, представившегося отцом детей, с просьбой не отдавать их маме.

"Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе и, конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба омбудсмена.

Более того, Кузнецова считает, что необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу и проверить, может ли в этой ситуации мать дать детям должное воспитание и возможно ли восстановление детско-родительских отношений. По данным аппарата омбудсмена, мать с весны 2019 года не общалась и не виделась с детьми, а после ее госпитализации временная опека была оформлена на бабушку. После того, как мама была выписана из больницы, она изъявила желание воспитывать детей.

"В настоящий момент мы имеем дело с отголосками того бездействия органов профилактики региона, о котором мы заявляли ранее. Сейчас в этой ситуации появились новые обстоятельства, по нашим сведениям, отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать", - заключила омбудсмен, добавив, что пока ни отец, ни мать не лишены родительских прав и являются законными представителями детей.

В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.

Впоследствии детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, при этом источник РИА Новости рассказал, что еще до инцидента в аэропорту мужчина ей угрожал. Также сообщалось, что у матери мальчиков новая семья и она не поддерживала связь с сыновьями и их отцом. В четверг стало известно о задержании в Хабаровске отца детей. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.