Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:24+0300
https://ria.ru/20200214/1564794242.html
Кузнецова рассказала о семье, куда отдали брошенных в аэропорту детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156279/63/1562796380_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_69fefb6ec724690faf45faefecc78b17.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о семье, куда отдали брошенных в аэропорту детей

17:24 14.02.2020
2402
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы профилактики контролировать семью с детьми, брошенными в конце января отцом в московском аэропорту Шереметьево, которых в пятницу передали матери.
Ранее сообщалось, что двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали родной матери. Однако в конце января аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ получил письмо от человека, представившегося отцом детей, с просьбой не отдавать их маме.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
28 января, 08:00
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе и, конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба омбудсмена.
Более того, Кузнецова считает, что необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу и проверить, может ли в этой ситуации мать дать детям должное воспитание и возможно ли восстановление детско-родительских отношений. По данным аппарата омбудсмена, мать с весны 2019 года не общалась и не виделась с детьми, а после ее госпитализации временная опека была оформлена на бабушку. После того, как мама была выписана из больницы, она изъявила желание воспитывать детей.
"В настоящий момент мы имеем дело с отголосками того бездействия органов профилактики региона, о котором мы заявляли ранее. Сейчас в этой ситуации появились новые обстоятельства, по нашим сведениям, отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать", - заключила омбудсмен, добавив, что пока ни отец, ни мать не лишены родительских прав и являются законными представителями детей.
Аэропорт Шереметьево
3 февраля, 06:16
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.
Впоследствии детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, при этом источник РИА Новости рассказал, что еще до инцидента в аэропорту мужчина ей угрожал. Также сообщалось, что у матери мальчиков новая семья и она не поддерживала связь с сыновьями и их отцом. В четверг стало известно о задержании в Хабаровске отца детей. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.
Параллельно расследуется уголовное дело о халатности чиновников, которые недосмотрели за напряженной обстановкой в семье. Всем расследованием занимается отдел по особо важным делам регионального главка СК.
Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок. Кадры СК РФ
28 января, 14:39
Отец оставленных в Шереметьево детей попросил у них прощения
010103
Обсудить 1
МоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках
Сотрудник полиции
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен рассказала о состоянии жившей в больнице девочки
Зал судебных заседаний
В Москве осудили директора "Пятерочки", побившую посетителя
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Портрет русского поэта Сергея Александровича Есенина
В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина
Певец Филипп Киркоров
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о находящихся в Сирии и Ираке детях
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния