Си Цзиньпин призвал совершенствовать систему медицинского страхования

"Необходимо усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях, усовершенствовать механизм оказания неотложной медицинской помощи, обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату", - заявил китайский лидер.

По его словам, следует изучить возможность создания механизма по освобождению от оплаты медицинских расходов при конкретных заболеваниях, а также по отмене ограничений на перечень медицинских услуг, оплата которых входит в страховку, по лимитам оплаты, ограничений на лекарства и другие, чтобы устранить обеспокоенность нуждающихся в медицинской помощи людей после визита к врачу.