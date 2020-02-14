Си Цзиньпин призвал совершенствовать систему медицинского страхования

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу заявил о необходимости совершенствования системы медицинского страхования в стране на фоне всех ее недостатков, выявленных во время нынешней вспышки коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Необходимо усовершенствовать систему медицинского страхования и оказания помощи при серьезных заболеваниях, усовершенствовать механизм оказания неотложной медицинской помощи, обеспечить, чтобы в случае эпидемий или других чрезвычайных ситуациях, медицинские учреждения сначала оказывали помощь, а затем взимали плату", - заявил китайский лидер.
По его словам, следует изучить возможность создания механизма по освобождению от оплаты медицинских расходов при конкретных заболеваниях, а также по отмене ограничений на перечень медицинских услуг, оплата которых входит в страховку, по лимитам оплаты, ограничений на лекарства и другие, чтобы устранить обеспокоенность нуждающихся в медицинской помощи людей после визита к врачу.
Си Цзиньпин также указал на необходимость координировать использование основных фондов медицинского страхования и фондов общественного здравоохранения, увеличить долю выплат учреждениям, оказывающих первичную медицинскую помощь.
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