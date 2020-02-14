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Генсек НАТО встретится с Лавровым на полях Мюнхенской конференции
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РИА Новости

Генсек НАТО встретится с Лавровым на полях Мюнхенской конференции

16:48 14.02.2020 (обновлено: 16:54 14.02.2020)
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведет на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи с главами МИД России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И.
"У меня запланирован ряд встреч, в том числе, с министрами иностранных дел России и Китая", - сказал Столтенберг журналистам.
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В конференции в этом году принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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