Министр обороны Украины рассказал о планируемом визите в Вашингтон

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в конце февраля также совершит визит в США, где проведет ряд встреч в госдепартаменте и конгрессе. Кроме того, он заявил, что там пройдет собрание послов Украины, которые находятся на американском континенте.