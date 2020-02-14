Министр обороны Украины рассказал о планируемом визите в Вашингтон

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в пятницу, что в ближайшее время посетит столицу США с официальным визитом.
"С министром обороны США встречались три раза только вчера, а также с заместителем министра обороны (США – ред.). Говорили о моем визите, он планируется в ближайшее время, они пригласили нас в Вашингтон с официальным визитом", - заявил Загороднюк журналистам в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля проходит Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.
Он добавил, что в США запланированы встречи с американскими сенаторами и представителями аналитических центров.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в конце февраля также совершит визит в США, где проведет ряд встреч в госдепартаменте и конгрессе. Кроме того, он заявил, что там пройдет собрание послов Украины, которые находятся на американском континенте.