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Министр обороны Украины рассказал о планируемом визите в Вашингтон
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РИА Новости

Министр обороны Украины рассказал о планируемом визите в Вашингтон

16:30 14.02.2020
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CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image / Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Cropped image /
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в пятницу, что в ближайшее время посетит столицу США с официальным визитом.
"С министром обороны США встречались три раза только вчера, а также с заместителем министра обороны (США – ред.). Говорили о моем визите, он планируется в ближайшее время, они пригласили нас в Вашингтон с официальным визитом", - заявил Загороднюк журналистам в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля проходит Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.
Он добавил, что в США запланированы встречи с американскими сенаторами и представителями аналитических центров.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в конце февраля также совершит визит в США, где проведет ряд встреч в госдепартаменте и конгрессе. Кроме того, он заявил, что там пройдет собрание послов Украины, которые находятся на американском континенте.
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Андрей ЗагороднюкМюнхенская конференция по безопасностиСШАУкраинаВ мире
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