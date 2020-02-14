Суд оставил под арестом Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой Кузьменко. Защита подозреваемой подала апелляцию.
"Решение Печерского районного суда города Киев о продлении подозреваемой Кузьменко срока содержания под стражей оставить без изменений", - приводит слова следственного судьи агентство "Укринформ" в пятницу.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".