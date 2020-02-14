В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина

Ранее местные СМИ написали о том, что преподаватель школы в Сестрорецке Алексей Никитин прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", где "используются нелитературные слова". По данным СМИ, после того как это стало известно школьной администрации, учителю пришлось написать заявление об уходе из школы.

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Первое из известных упоминаний завершенного стихотворения "Исповедь хулигана", содержится в письме Есенина Иванову-Разумнику от 4 декабря 1920 года. Отвечая на критику использования им "нелитературных слов", Есенин говорил, что чувствует себя "хозяином в русской поэзии" и "втаскивает в поэтическую речь слова всех оттенков".