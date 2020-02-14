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В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина
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РИА Новости

В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина

16:13 14.02.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПортрет русского поэта Сергея Александровича Есенина
Портрет русского поэта Сергея Александровича Есенина
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Портрет русского поэта Сергея Александровича Есенина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Комитет по образованию Петербурга проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после того, как он прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее местные СМИ написали о том, что преподаватель школы в Сестрорецке Алексей Никитин прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", где "используются нелитературные слова". По данным СМИ, после того как это стало известно школьной администрации, учителю пришлось написать заявление об уходе из школы.
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"Комитет проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы", - сказал собеседник агентства.
Комментариями администрации школы РИА Новости на данный момент не располагает.
Первое из известных упоминаний завершенного стихотворения "Исповедь хулигана", содержится в письме Есенина Иванову-Разумнику от 4 декабря 1920 года. Отвечая на критику использования им "нелитературных слов", Есенин говорил, что чувствует себя "хозяином в русской поэзии" и "втаскивает в поэтическую речь слова всех оттенков".
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