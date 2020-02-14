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Жириновский заявил, что любви нет
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РИА Новости

Жириновский заявил, что любви нет

16:12 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье и заявил, что любви нет.
Жириновский в пятницу встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви.
"Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть", - сказал Жириновский.
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Он также затронул тему первых ссор молодоженов и предложил присутствующим на встрече вместе разобраться в их причинах.
"Почему называет медовый месяц? Все хорошо один месяц", - сказал лидер ЛДПР.
"Первый конфликт - деньги. Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному... С этого начинается: "А кто будет платить?" Это проблема. И сразу эта легкая трещина", - добавил Жириновский.
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В качестве еще одного примера политик привел проблему, возникающую, если у одного из супругов есть домашнее животное, которое партнер не принимает. "Если есть собака, что делать?" - спросил Жириновский у участников круглого стола.
"Принимать своего мужчину с собакой. Любить собаку тоже", - ответила одна из присутствующих. Среди вариантов ответов также прозвучал "не встречаться с тем, у кого есть собака".
Еще одну проблему, которую поднял Жириновский - это ревность и побои в семье. В ходе дискуссии политик озвучил и свою позицию на этот счет. Он считает, что сразу разводиться - это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться.
"Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную", - пояснил Жириновский.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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