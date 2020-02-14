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Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
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РИА Новости

Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

16:09 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИван Голунов на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Иван Голунов на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Он опубликовал фотографию документа за подписью прокурора Западного административного округа Москвы Григория Радионова. В нем, в частности, говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию и приносятся официальные извинения.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотики, журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении, а позже суд арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, которые принимали участие в задержании журналиста.
В начале февраля прокуратура сообщила о том, что Голунову направили извинения, однако сам журналист заявил, что узнал об этом из СМИ.
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Портал "Медуза"Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваОбщество
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