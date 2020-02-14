Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

Иван Голунов на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Журналист портала Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.

Он опубликовал фотографию документа за подписью прокурора Западного административного округа Москвы Григория Радионова. В нем, в частности, говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию и приносятся официальные извинения.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотики, журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении, а позже суд арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, которые принимали участие в задержании журналиста.