Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Он опубликовал фотографию документа за подписью прокурора Западного административного округа Москвы Григория Радионова. В нем, в частности, говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию и приносятся официальные извинения.
30 января, 23:05Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотики, журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении, а позже суд арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, которые принимали участие в задержании журналиста.
В начале февраля прокуратура сообщила о том, что Голунову направили извинения, однако сам журналист заявил, что узнал об этом из СМИ.