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2020-02-14T18:59+0300
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В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО
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РИА Новости

В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО

16:00 14.02.2020 (обновлено: 18:59 14.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Военнослужащие из стран — участниц НАТО многому научились у Украины, заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.
По его словам, киевские власти получают "много слов благодарности учиться у украинских вооруженных сил".
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"Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи", — сказал вице-премьер.
Кулеба отметил, что НАТО и Украина "важны друг для друга".
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Украинский политик также подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени. Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет Киев намерен получить критерии вступления в НАТО.
В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, из-за чего Украина утратила статус внеблокового государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих войск с силами стран НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
10 февраля, 19:55Сказано в эфире
"Это неслучайно". Эксперт объяснил недоверие к НАТО в странах альянсаОпрос показал снижение уровня одобрения деятельности НАТО в странах ‒ членах организации. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik предположил, с чем это может быть связано.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаНАТОАндерс Фог РасмуссенУкраинаВ мире
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