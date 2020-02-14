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2020-02-14T15:52+0300
https://ria.ru/20200214/1564787953.html
Помпео рассказал об изъятии ракет, предназначавшихся для хуситов
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РИА Новости

Помпео рассказал об изъятии ракет, предназначавшихся для хуситов

15:46 14.02.2020 (обновлено: 15:52 14.02.2020)
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане.
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане.
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане.. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что ВМС США задержали свыше 350 иранских ракет и других компонентов оружия, которые предназначались для хуситов в Йемене.
"ВМС США задержали 358 сделанных в Иране ракет + другие компоненты оружия на пути к хуситам в Йемен", - написал Помпео в Twitter, сопроводив свою публикацию фотографией ракет.
По его словам, мир должен "отвергнуть насилие Ирана и действовать немедленно для возобновления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана, срок которого истекает".
При этом госсекретарь не уточнил, где были задержаны ракеты.
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В четверг Центральное командование США сообщило, что корабль ВМС США 9 февраля задержал в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами. Сообщалось, что изъятое оружие включало 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Дехлавие", которые являются иранскими копиями российских ПТУР "Корнет". Другие компоненты оружия, захваченные на борту судна, были иранской конструкции и производства и включали три иранские ракеты класса "земля-воздух", иранские тепловизионные оружейные прицелы и компоненты для беспилотных летательных аппаратов и надводных кораблей, а также другие боеприпасы и части оружия.
Йемен страдает от тяжелейшего гуманитарного кризиса, который возник из-за войны, которая почти пять лет продолжается между йеменскими силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, поддерживаемыми арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, и "Ансар Алла" (хуситами).
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Майк ПомпеоЙеменООНСШАВ мире
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