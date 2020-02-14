Помпео рассказал об изъятии ракет, предназначавшихся для хуситов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что ВМС США задержали свыше 350 иранских ракет и других компонентов оружия, которые предназначались для хуситов в Йемене

"ВМС США задержали 358 сделанных в Иране ракет + другие компоненты оружия на пути к хуситам в Йемен", - написал Помпео в Twitter , сопроводив свою публикацию фотографией ракет.

The U.S. Navy interdicted 358 Iranian-made missiles + other weapons components on their way to the Houthis in Yemen. This is another example of the world’s largest state sponsor of terror the Islamic Republic of Iran continuing to defy the UN Security Council. pic.twitter.com/vPOaoIpChU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2020

По его словам, мир должен "отвергнуть насилие Ирана и действовать немедленно для возобновления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана, срок которого истекает".

При этом госсекретарь не уточнил, где были задержаны ракеты.

В четверг Центральное командование США сообщило, что корабль ВМС США 9 февраля задержал в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами. Сообщалось, что изъятое оружие включало 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Дехлавие", которые являются иранскими копиями российских ПТУР "Корнет". Другие компоненты оружия, захваченные на борту судна, были иранской конструкции и производства и включали три иранские ракеты класса "земля-воздух", иранские тепловизионные оружейные прицелы и компоненты для беспилотных летательных аппаратов и надводных кораблей, а также другие боеприпасы и части оружия.