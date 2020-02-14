Артамонов может возглавить бюджетный комитет Совфеда, сообщил источник

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Ранее врио губернатора Калужской области Владислав Шапша наделил своего предшественника полномочиями члена Совета Федерации.
"Артамонов может занять вакантный пост главы бюджетного комитета Совфеда", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что Артамонов планирует пойти в комитет по бюджету и финрынкам.
13 февраля, 20:23Биография Анатолия Артамонова