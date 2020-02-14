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Артамонов может возглавить бюджетный комитет Совфеда, сообщил источник
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РИА Новости

Артамонов может возглавить бюджетный комитет Совфеда, сообщил источник

15:44 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Ранее врио губернатора Калужской области Владислав Шапша наделил своего предшественника полномочиями члена Совета Федерации.
"Артамонов может занять вакантный пост главы бюджетного комитета Совфеда", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что Артамонов планирует пойти в комитет по бюджету и финрынкам.
Анатолий Артамонов
13 февраля, 20:23
Биография Анатолия Артамонова
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Совет Федерации РФАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияПолитика
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