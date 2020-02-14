Жириновский призвал ввести уроки полового воспитания

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести в России уроки полового или семейного воспитания.
Жириновский в День всех влюблённых встретился с молодёжью и прочитал им лекцию о любви.
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"У нас нет начисто никакого, как улица научит. Вас же не просят на уроках развращать, что-то такое говорить. Но объясните, растолкуйте. Вот я всегда предлагал восстановить основы семейного воспитания, если слово "половое" вас пугает. Иногда их вводили в отдельных школах. И жалуются: "Преподавателей нет". Говорю: "А кто же преподаёт?". Учитель труда или учитель физкультуры. Конечно, что он знает? Также нельзя", - сказал Жириновский.
Он рассказал, что уже сам однажды проводил такой урок для восьмиклассников. Во время урока присутствовали учителя. Запись лекции Жириновский направил тогда занимавшему пост министра образования и науки Дмитрию Ливанову и предложил передать ее в российские школы.
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"Ничего не делают. И мы становимся страной, на которую смотрят косо. Я не беру экономику, войну, революцию. Я беру проблему семьи. Не хотим. Мы отвергаем все, что в Европе. Но тогда законный вопрос: что, 500 миллионов круглые идиоты?.. Можно не соглашаться с ними, но полностью отказывать в понимании того, что там происходит, (заявляя) что мы другая страна, (тогда они) будут нас бояться", - заявил Жириновский.
"Мы единственная в Европе страна, которая из себя изображает девственницу. Ну так же невозможно. Поэтому отсутствие именно полового воспитания. Дети ничего не знают. Они знают, но в вульгарной форме. Годами они что-то воспринимают не так, как надо", - пояснил политик. -0-
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