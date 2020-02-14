Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T15:39+0300
https://ria.ru/20200214/1564787234.html
Жириновский призвал ввести уроки полового воспитания
https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/77/1550727792_0:147:2566:1590_1036x0_80_0_0_8b147d4309ceaf21453fa8acec721064.jpg
РИА Новости

Жириновский призвал ввести уроки полового воспитания

15:39 14.02.2020
433
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести в России уроки полового или семейного воспитания.
Жириновский в День всех влюблённых встретился с молодёжью и прочитал им лекцию о любви.
Владимир Жириновский
17 сентября 2019, 14:58Туризм
Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
"У нас нет начисто никакого, как улица научит. Вас же не просят на уроках развращать, что-то такое говорить. Но объясните, растолкуйте. Вот я всегда предлагал восстановить основы семейного воспитания, если слово "половое" вас пугает. Иногда их вводили в отдельных школах. И жалуются: "Преподавателей нет". Говорю: "А кто же преподаёт?". Учитель труда или учитель физкультуры. Конечно, что он знает? Также нельзя", - сказал Жириновский.
Он рассказал, что уже сам однажды проводил такой урок для восьмиклассников. Во время урока присутствовали учителя. Запись лекции Жириновский направил тогда занимавшему пост министра образования и науки Дмитрию Ливанову и предложил передать ее в российские школы.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
26 декабря 2019, 16:05
Жириновский предложил возродить в России кулачество
"Ничего не делают. И мы становимся страной, на которую смотрят косо. Я не беру экономику, войну, революцию. Я беру проблему семьи. Не хотим. Мы отвергаем все, что в Европе. Но тогда законный вопрос: что, 500 миллионов круглые идиоты?.. Можно не соглашаться с ними, но полностью отказывать в понимании того, что там происходит, (заявляя) что мы другая страна, (тогда они) будут нас бояться", - заявил Жириновский.
"Мы единственная в Европе страна, которая из себя изображает девственницу. Ну так же невозможно. Поэтому отсутствие именно полового воспитания. Дети ничего не знают. Они знают, но в вульгарной форме. Годами они что-то воспринимают не так, как надо", - пояснил политик. -0-
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
29 октября 2019, 09:28
Жириновский предложил бесплатно выдавать квартиры молодым семьям
610069
Обсудить 3
ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что любви нет
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой прокомментировал идею уроков полового воспитания в школах
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Разведчик Алексей Ботян
Алексея Ботяна похоронят на аллее Героев Троекуровского кладбища
Юрий Дудь во время интервью
Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему распространения ВИЧ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Крымский банк проверят из-за взыскания несуществующих долгов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал проект о профилактике бытового насилия бессмысленным
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС
Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
Президент России Владимир Путин
Путин помиловал трех россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния