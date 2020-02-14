Жириновский призвал ввести уроки полового воспитания

"Ничего не делают. И мы становимся страной, на которую смотрят косо. Я не беру экономику, войну, революцию. Я беру проблему семьи. Не хотим. Мы отвергаем все, что в Европе. Но тогда законный вопрос: что, 500 миллионов круглые идиоты?.. Можно не соглашаться с ними, но полностью отказывать в понимании того, что там происходит, (заявляя) что мы другая страна, (тогда они) будут нас бояться", - заявил Жириновский.