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Главы российских регионов рассказали, что для них значит любовь
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РИА Новости

Главы российских регионов рассказали, что для них значит любовь

15:36 14.02.2020
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© Sputnik / Томас ТхайцукСувенирная продукция ко Дню святого Валентина
Сувенирная продукция ко Дню святого Валентина
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В День святого Валентина главы трех российских регионов запустили флешмоб в социальной сети Instagram, где разместили картинки в стиле вкладыша жевательной резинки Love Is.
Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов разместил в своей соцсети вкладыш с изображением женщины с маленьким ребенком, надпись на котором гласит: "Любовь - это заботиться о тех, кому особенно нужна поддержка".
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#Ямал

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

У президента Татарстана Рустама Минниханова, который также присоединился к флешмобу, есть традиция – практически каждый день в его Instagram появляется фотография с видом на площадь Свободы в Казани из рабочего кабинета в Доме правительства. День святого Валентина не стал исключением. Минниханов разместил стилистическую картинку с видом на площадь Свободы с надписью: "Любовь - это каждое утро быть рядом".
К необычной идее присоединился и глава Якутии Айсен Николаев, в соцсети которого размещен вкладыш с иллюстрированной фотографией его вместе с супругой. "Любовь - это когда твое сердце в надежных руках", - написано на картинке. Свой пост Николаев украсил признанием в любви.
"Моя дорогая Людмила! День святого Валентина — прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за любовь, которую ты мне даришь. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку и ловить на себе взгляд твоих глаз. Люблю тебя, милая, и готов влюбляться в тебя снова и снова. Поздравляю с Днем святого Валентина!" - подписал картинку глава Якутии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моя дорогая Людмила! День святого Валентина — прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за любовь, которую ты мне даришь. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку и ловить на себе взгляд твоих глаз. Люблю тебя, милая, и готов влюбляться в тебя снова и снова. Поздравляю с Днем святого Валентина! #деньсвятоговалентина #14февраля #loveis #Якутия #СахаСирэ

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
11 февраля, 12:27
Жириновский 14 февраля прочитает для молодежи лекцию о любви
310006
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Республика Саха (Якутия)Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округДень святого ВалентинаАйсен НиколаевРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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