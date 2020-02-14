Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему распространения ВИЧ

"В следующую пятницу в Госдуме запланировано проведение круглого стола на тему законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в России. Туда я планирую пригласить экспертов, которые занимаются этой проблемой", - рассказал Тумусов РИА Новости.
Он уточнил, что связывался с Дудем и предлагал ему принять участие в мероприятии.
"Он (Дудь) думает, прийти или нет... И он сразу посоветовал пригласить экспертов, которые были задействованы в его фильме... Если придет, я буду только рад", - рассказал парламентарий.
Тумусов также назвал фильм журналиста профессиональным.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек.