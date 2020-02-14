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Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему распространения ВИЧ
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РИА Новости

Дудя пригласили в Госдуму обсудить проблему распространения ВИЧ

15:24 14.02.2020
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© интернет-канал вДудьЮрий Дудь во время интервью
Юрий Дудь во время интервью
© интернет-канал вДудь
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия") пригласил журналиста, автора фильма о проблеме распространения ВИЧ в России Юрия Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса.
"В следующую пятницу в Госдуме запланировано проведение круглого стола на тему законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в России. Туда я планирую пригласить экспертов, которые занимаются этой проблемой", - рассказал Тумусов РИА Новости.
Он уточнил, что связывался с Дудем и предлагал ему принять участие в мероприятии.
"Он (Дудь) думает, прийти или нет... И он сразу посоветовал пригласить экспертов, которые были задействованы в его фильме... Если придет, я буду только рад", - рассказал парламентарий.
Тумусов также назвал фильм журналиста профессиональным.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек.
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19720428
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Юрий ДудьЗдоровьеСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не дудя надо приглашать, он никто, а министра здравоохранения, который прославился что делал махинации по томографам и был замешан в уголовное дело по этой причине. Что он скажет про спид в стране? Что мвд скажет о наркотиках, спид через уколы наркоманы распространяют. А дудь-то что им скажет? Типа медийная личность и чинуши ближе к народу?
14 февраля, 15:28
КМКостя Магомедов
910000
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