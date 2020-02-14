Из Китая в Благовещенск по временному коридору вернулись шесть человек

Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото

Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному в пятницу на закрытом из-за По временному транспортному коридору, организованному в пятницу на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в Россию из Китая вернулись шесть человек, сообщает правительство Амурской области

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 14 февраля вернулось 5 россиян и 1 гражданин КНР с видом на жительство в России. По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было",- говорится в сообщении.

Также по аналогичному коридору выехали в пятницу из Благовещенска в Китай 53 гражданина КНР.

Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск - Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.