Из Китая в Благовещенск по временному коридору вернулись шесть человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному в пятницу на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в Россию из Китая вернулись шесть человек, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
10 февраля, 12:01В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор
"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 14 февраля вернулось 5 россиян и 1 гражданин КНР с видом на жительство в России. По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было",- говорится в сообщении.
Также по аналогичному коридору выехали в пятницу из Благовещенска в Китай 53 гражданина КНР.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск - Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в цениральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019 - nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.