Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T15:14+0300
https://ria.ru/20200214/1564784913.html
Из Китая в Благовещенск по временному коридору вернулись шесть человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564185743_0:0:3414:1920_1036x0_80_0_0_14d06ef1020e3153c8fdc70b1e7d6aea.jpg
РИА Новости

Из Китая в Благовещенск по временному коридору вернулись шесть человек

15:14 14.02.2020
241
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному в пятницу на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в Россию из Китая вернулись шесть человек, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Благовещенск
10 февраля, 12:01
В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор
"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 14 февраля вернулось 5 россиян и 1 гражданин КНР с видом на жительство в России. По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было",- говорится в сообщении.
Также по аналогичному коридору выехали в пятницу из Благовещенска в Китай 53 гражданина КНР.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск - Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в цениральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019 - nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
Вход в отделение больницы
Вчера, 15:07
Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗАмурская областьКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным
Вход в отделение больницы
Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса
Дезинфекция улицы в Пекине
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
Опасное оружие здоровья: к чему может привести самолечение антибиотиками
Росздравнадзор представит идеи по мониторингу лекарств до 25 февраля
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы
Пассажиры в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели
Власти Индии будут проверять пассажиров из Японии из-за коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
Посетители у картины Ильи Репина Композитор Модест Мусоргский в зале художника в Третьяковской галерее
Третьяковская галерея не проводит дезинфекцию от коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко призвал не бояться посылок из Китая
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния