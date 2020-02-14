Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности

"Си Цзиньпин подчеркнул, что исходя из охраны здоровья, обеспечения государственной безопасности, защиты долговременного порядка и долгосрочной стабильности страны, необходимо включить биологическую безопасность в систему государственной безопасности, системно планировать профилактику и контроль за рисками для биологической безопасности страны, всесторонне укреплять возможности государства по управлению биологической безопасностью. Необходимо как можно скорее издать закон о биологической безопасности, ускорить построение государственной юридической системы биологической безопасности", - сообщило агентство в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.