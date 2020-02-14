Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T14:53+0300
https://ria.ru/20200214/1564782903.html
Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/84/1555318479_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_ffa9382730589137b86732be74cdd773.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности

14:53 14.02.2020
464
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо как можно быстрее издать закон о биологической безопасности, сообщает агентство China News.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что исходя из охраны здоровья, обеспечения государственной безопасности, защиты долговременного порядка и долгосрочной стабильности страны, необходимо включить биологическую безопасность в систему государственной безопасности, системно планировать профилактику и контроль за рисками для биологической безопасности страны, всесторонне укреплять возможности государства по управлению биологической безопасностью. Необходимо как можно скорее издать закон о биологической безопасности, ускорить построение государственной юридической системы биологической безопасности", - сообщило агентство в Weibo.

Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
1300003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал совершенствовать систему медицинского страхования
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий
Дезинфекция улицы в Пекине
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
СМИ пишут, что человек с коронавирусом посетил конференцию в Лондоне
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил всплеск числа заболевших коронавирусом в Китае
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил актуальность создания вакцины от коронавируса
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния