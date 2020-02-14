На совещании Совбеза обсудили ситуацию в Идлибе и тему коронавируса

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждались напряженная обстановка в сирийском Идлибе и тема влияния коронавируса на мировую экономику, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Традиционно обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок. Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике", - сказал Песков.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса