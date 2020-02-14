На совещании Совбеза обсудили ситуацию в Идлибе и тему коронавируса

"Традиционно обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, вызванной активностью террористических группировок. Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике", - сказал Песков.