В Ставрополье предупредили о фейковом видео со взрывом предприятия

ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Видео о якобы взрыве на предприятии в Видео о якобы взрыве на предприятии в Ставропольском крае , активно распространяемое в социальных сетях и мессенджерах, оказалось снятым в марте прошлого года пожаре на НПЗ в Хабаровском крае, сообщает администрация Невинномысска

"Последние несколько дней в социальных сетях и мессенджерах жителей Ставрополья распространяется видеоролик, на котором запечатлен взрыв, якобы снятый на одном из предприятий", - говорится в сообщении, где указано, что на видео – ЧП "на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 11 марта 2019 года".

На ситуацию отреагировал глава Невинномысска Михаил Миненков, отметив в Instagram , что в городе все нормально и нет никаких проблем.

"Взрослые и серьезные люди присылают мне ролик и спрашивают, правда это или нет. Я даже не знаю, что сказать. Кто-то один взял, смонтировал видео, а все стали его распространять по социальным сетям. Призываю вас всех заходить на официальные сайты! И там всегда будет только достоверная информация", - сказал глава Невинномысска.