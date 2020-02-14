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В Ставрополье предупредили о фейковом видео со взрывом предприятия
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РИА Новости

В Ставрополье предупредили о фейковом видео со взрывом предприятия

14:44 14.02.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Глава Невинномысска Михаил Миненков
Глава Невинномысска Михаил Миненков
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Видео о якобы взрыве на предприятии в Ставропольском крае, активно распространяемое в социальных сетях и мессенджерах, оказалось снятым в марте прошлого года пожаре на НПЗ в Хабаровском крае, сообщает администрация Невинномысска.
"Последние несколько дней в социальных сетях и мессенджерах жителей Ставрополья распространяется видеоролик, на котором запечатлен взрыв, якобы снятый на одном из предприятий", - говорится в сообщении, где указано, что на видео – ЧП "на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 11 марта 2019 года".
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На ситуацию отреагировал глава Невинномысска Михаил Миненков, отметив в Instagram, что в городе все нормально и нет никаких проблем.
"Взрослые и серьезные люди присылают мне ролик и спрашивают, правда это или нет. Я даже не знаю, что сказать. Кто-то один взял, смонтировал видео, а все стали его распространять по социальным сетям. Призываю вас всех заходить на официальные сайты! И там всегда будет только достоверная информация", - сказал глава Невинномысска.
В марте прошлого года на территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов. По предварительным данным, его причиной стал прогар змеевика в объеме печи в результате разгерметизации. ЧП было ликвидировано, пострадавших не было.
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НевинномысскСтавропольский крайПроисшествия
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