Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии . Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на последней встрече в Сочи обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным как проблемы прошлого века, так и современные угрозы.

"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", — заявил он.

В пример белорусский лидер привел совместную борьбу с нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Он также отметил, что стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Украине.

"Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная. Этого быть не должно", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь

Отдельно президент Белоруссии остановился на позиции Минска по нефти, рассказав, что во время переговоров Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.

"Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" — передал Лукашенко слова российского коллеги.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Встреча прошла на фоне разногласий по нефтегазовому вопросу. Как рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, сторонам удалось договориться, что экспорт газа в Белоруссию сохранится на условиях прошлого года, а поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе.