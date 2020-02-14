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2020-02-14T18:21+0300
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Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным
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РИА Новости

Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным

14:38 14.02.2020 (обновлено: 18:21 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на последней встрече в Сочи обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным как проблемы прошлого века, так и современные угрозы.

"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", — заявил он.

В пример белорусский лидер привел совместную борьбу с нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Он также отметил, что стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Украине.
"Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная. Этого быть не должно", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
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Отдельно президент Белоруссии остановился на позиции Минска по нефти, рассказав, что во время переговоров Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.
"Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" — передал Лукашенко слова российского коллеги.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".
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Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Встреча прошла на фоне разногласий по нефтегазовому вопросу. Как рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, сторонам удалось договориться, что экспорт газа в Белоруссию сохранится на условиях прошлого года, а поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
По словам Козака, Минск просил о скидке на нефть, но российские власти не пошли на это, так как считают невозможным введение государственного регулирования нефтяного рынка. При этом диалог президентов, по оценке Козака, прошел в позитивном ключе.
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Обсудить 12
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А речь Лукашенко это словесная диарея.
14 февраля, 15:30
Pollock Fish
3100005
Ну как с ни можно вести дела, если у него мo4a в одном месте не держится
14 февраля, 15:18
Pollock Fish
2700004
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