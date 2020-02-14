Суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу Шеремета

СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе

СМИ: подозреваемую по делу об убийстве Шеремета допросили на полиграфе

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 5 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook.