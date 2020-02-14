Суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу Шеремета

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом одну из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил Дугарь ночной домашний арест до 4 апреля. Защита обжаловала это решение.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 5 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".