Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

"Пока у нас нет планов по отказу от призыва. Мы сейчас делаем эксперимент: по желанию те люди, которые имеют право быть призванными до 18 лет, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока мы эту концепцию не развиваем, но изучаем этот опыт", - добавил Полищук.