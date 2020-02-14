Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Во время последнего призыва, который прошел осенью 2019 года, на срочную военную службу на Украине поступили 15,2 тысячи человек.
"На этот год запланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в Вооруженные силы, а также другие военные формирования. Поскольку не одни мы призываем к выполнению этой обязанности своих граждан", - приводит слова Полищука агентство УНН.
Также он добавил, что в ближайшее время Украина не планирует отказываться от призыва на срочную службу.
"Пока у нас нет планов по отказу от призыва. Мы сейчас делаем эксперимент: по желанию те люди, которые имеют право быть призванными до 18 лет, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока мы эту концепцию не развиваем, но изучаем этот опыт", - добавил Полищук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве в 2020 году. В документе указано, что призыв состоится в апреле-июне и октябре-декабре. В отличие от прошлых лет, в 2020 году украинцы смогут добровольно отправиться на службу в Вооруженные силы с 18 лет, для остальных возраст призыва остается прежним – 20 лет.
По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к участию в вооруженном конфликте на Донбассе.
11 декабря 2018, 08:00Уволиться, исчезнуть, но не служить. Как живет Украина на военном положении