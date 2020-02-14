В Москве праздничный салют в День Победы пройдет на 16 площадках

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Традиционным салютом завершатся празднования 9 мая, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он пройдет на 16 основных столичных площадках, сообщил первый заместитель директора "Московской дирекции массовых мероприятий" Владимир Агафонов.
"Завершится 9 мая традиционным салютом в 22.00, на 16 городских площадках пройдут основные салюты", - отметил Агафонов.
Он добавил, что в парках и на различных площадках также будут запущены фейерверки и салюты средней высоты.