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В Москве праздничный салют в День Победы пройдет на 16 площадках
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РИА Новости

В Москве праздничный салют в День Победы пройдет на 16 площадках

14:22 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Традиционным салютом завершатся празднования 9 мая, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он пройдет на 16 основных столичных площадках, сообщил первый заместитель директора "Московской дирекции массовых мероприятий" Владимир Агафонов.
"Завершится 9 мая традиционным салютом в 22.00, на 16 городских площадках пройдут основные салюты", - отметил Агафонов.
Он добавил, что в парках и на различных площадках также будут запущены фейерверки и салюты средней высоты.
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