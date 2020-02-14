Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам

"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", — пояснил Лукашенко.

На прошлой неделе Москва и Минск договорились, что поставки российского газа в Белоруссию сохранятся на условиях прошлого года.

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. В Белоруссии площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров, или 23 процента от всей территории. На Украине загрязнению подверглись 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в России — почти 60 тысяч квадратных километров, где проживали 2,6 миллиона человек.