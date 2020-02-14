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Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам
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РИА Новости

Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам

13:59 14.02.2020 (обновлено: 14:35 14.02.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы поставлять в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС белорусские районы газ по более низкой цене.
Эту тему он поднял на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, сообщает Sputnik Беларусь.
В частности, белорусский лидер заявил, что Россия как правопреемница СССР не должна отказываться от обещаний советского правительства, и задался вопросом, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка.
Поэтому, считает он, газ для пострадавших районов Белоруссии должен быть дешевле.
"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", — пояснил Лукашенко.
На прошлой неделе Москва и Минск договорились, что поставки российского газа в Белоруссию сохранятся на условиях прошлого года.
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. В Белоруссии площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров, или 23 процента от всей территории. На Украине загрязнению подверглись 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в России — почти 60 тысяч квадратных километров, где проживали 2,6 миллиона человек.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 декабря 2019, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Обсудить 59
Авария на Чернобыльской АЭСАлександр ЛукашенкоЧернобыльская АЭСБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вы суверенная страна, хоть даром поставляете газ в эти районы, ваше право.
14 февраля, 14:03
Александр Смирнов
15660020
Народное достояние -это издержки Газпрома в его оффшорах от санкций и низкой цены на ресурсы.
14 февраля, 15:25
Ант Антов
812601213
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