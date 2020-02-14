Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия могла бы поставлять в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС белорусские районы газ по более низкой цене.
Эту тему он поднял на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, сообщает Sputnik Беларусь.
В частности, белорусский лидер заявил, что Россия как правопреемница СССР не должна отказываться от обещаний советского правительства, и задался вопросом, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка.
Поэтому, считает он, газ для пострадавших районов Белоруссии должен быть дешевле.
"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", — пояснил Лукашенко.
На прошлой неделе Москва и Минск договорились, что поставки российского газа в Белоруссию сохранятся на условиях прошлого года.
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. В Белоруссии площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров, или 23 процента от всей территории. На Украине загрязнению подверглись 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в России — почти 60 тысяч квадратных километров, где проживали 2,6 миллиона человек.
7 декабря 2019, 01:01Межгосударственные отношения России и Белоруссии