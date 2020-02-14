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Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами
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РИА Новости

Столетний ветеран из США хочет отпраздновать День Победы с россиянами

13:58 14.02.2020 (обновлено: 17:08 14.02.2020)
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© Фото предоставлено The Greatest Generations FoundationСтивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
© Фото предоставлено The Greatest Generations Foundation
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Американский ветеран сержант Стивен Мельникофф, которому недавно исполнилось сто лет, с нетерпением ждет поездки в Москву на празднование Дня Победы. В беседе с РИА Новости он рассказал, как участвовал в высадке в Нормандии и с боями дошел до Эльбы и как сейчас продолжает хранить память о войне.

Планы на День Победы

Мельникофф родился и вырос в штате Род-Айленд, но его родители с Украины. Сейчас он живет в Мэриленде. У него есть сын и дочь, два внука и шесть правнуков, старшему из которых 24 года.
Ветеран надеется, что сможет приехать на празднование 75-й годовщины Победы вместе с группой The Greatest Generations Foundation ("Фонд величайших поколений"). Сейчас, рассказал он, ведутся переговоры с посольством.
"Уверен, я поеду в Москву, <...> я с нетерпением жду этого", — сказал Мельникофф РИА Новости, подчеркнув, что для него важно быть в этот день в Москве, потому что "именно эта коалиция победила немецкую машину".
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"Я понял, что мне очень повезло, что я остался жив. Я был ранен дважды, и вот я здесь — мне сто лет, и я все еще могу говорить с вами, — сказал он. — Я хочу донести это послание до всех, чтобы нам не пришлось снова пройти через это и как-то уладить все таким образом, чтобы мы могли жить вместе, — это важно для меня".
Мельникофф отметил, что глава фонда Greatest Generations намерен привезти в Москву ветеранов, которые еще могут совершить такое путешествие.
"У нас есть много ветеранов, которые больше уже не могут ходить. Они сидят дома, в инвалидных колясках. <...> Но я еще очень подвижен и поэтому уверен, что поеду", — сказал он, добавив, что надеется встретиться с президентом Владимиром Путиным.
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Годы войны

По словам Мельникоффа, его призвали в армию в 23 года, а до этого он четыре года работал на верфи, строил такие корабли, как линкор "Массачусетс" и тяжелые крейсера.
"Мне дали отсрочку, а потом призвали в армию в июне 1943 года. Мы проходили подготовку и знали, что будем сражаться, знали, что должны отправиться туда и победить немцев, потому что они просто уничтожили бы мир. К этому все шло, потому что захватили всю Европу, и России приходилось нелегко", — поделился он.

"Я был готов. Мы знали, что Красная амия несет большие потери, я это хорошо понимал. И мы знали, что должны помочь, потому что они не смогли бы выиграть войну без нас, но и мы не смогли бы выиграть войну без них. Я знаю, какие огромные потери понес Советский Союз. На самом деле, главный наш мотив был — спасти мир. Это была война за спасение мира", — вспоминает ветеран.

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Мельникофф рассказал, что после подготовки в Штатах он и его сослуживцы еще пять месяцев готовились в Англии, а затем в составе 175-го пехотного полка 29-й дивизии высадились в Нормандии.
"Моя дивизия была одной из тех, которые высадились на берег в день "Д" (6 июня 1944 года. — Прим. ред.). С этого момента мы начали освобождение народов Европы", — говорит он.
© Фото предоставлено The Greatest Generations FoundationСтивен Мельникофф, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
© Фото предоставлено The Greatest Generations Foundation
Стивен Мельникофф, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
Он объяснил, что первой задачей их подразделения было захватить город Сен-Ло. "С первой попытки нам это не удалось, но со второй мы взяли Сен-Ло и поймали в ловушку там много немецких солдат", — рассказал Мельникофф.
Тогда же, 17 июня, его ранили в шею из автомата.
"Наш полк атаковал Сен-Ло. Это было сражение на высоте 108, и именно там мы подошли на расстояние две с половиной мили и взяли город, прежде чем нас остановили. Я получил ранение, и меня отправили обратно в Англию, — вспоминает он. — Я выздоровел, а затем присоединился к своей роте. Мы сражались и освободили Сен-Ло. Я присоединился к ним в Виере. Мы взяли Виер и направились на юг, а затем двинулись на восток, по направлению к Германии".
Затем его подразделение с боями прошло через Францию, Бельгию и Голландию.

"Мы были там, когда началась Битва за Выступ (Арденнская операция. — Прим. ред.). Мы в ней не участвовали, потому что немцы атаковали к югу от нас. Мы продолжили путь через Бельгию и Голландию, а затем столкнулись с несколькими препятствиями: нас остановили на реке Рур, но в конце концов мы форсировали ее и продолжили путь на восток. К тому времени я уже был сержантом, командиром взвода, которым оставался до конца войны", — рассказал ветеран.

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Встреча на Эльбе

Мельникофф вспоминает, как американские войска продвигались на восток и в результате вышли к Эльбе.

"Там мы должны были остановиться, как договорились политики. Нам удалось взять в плен целую ракетную дивизию немцев — десять тысяч человек. Это сделал мой полк. Мы ждали там, а через несколько дней Красная армия подошла к реке Эльбе. И вот тогда-то мы их и встретили", — говорит он.

Встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. Тогда советские войска провели наступление с востока, а американские — с запада и встретились близ города Торгау, расколов тем самым нацистскую Германию надвое.
Мельникофф отметил, что всегда хорошо относился к русским, хотя на Эльбе видел их только мельком.

"Лишь несколько советских солдат перешли реку. Это была просто группа переговорщиков. Я лично не общался с ними. Я был там и, на самом деле, надеялся, что меня попросят перевести, но у нас всегда было много представителей разных национальностей в каждой роте, поэтому там и помимо меня было кому переводить", — рассказывает ветеран.

Встречу на Эльбе он считает очень важной, так как СССР и США, по его словам, "должны были взять на себя ответственность и попытаться помочь друг другу".
"Ведь столько было разрушений, так много людей погибло, и все нуждались в помощи друг для друга. Поэтому какое-то время мы сотрудничали. Позже все изменилось, но это уже политика. Мы не можем заниматься политикой, я ей не занимаюсь", — сказал Мельникофф.
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Жизнь в сто лет

Двадцать восьмого ноября Мельникофф отпраздновал столетие. Он хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит, живет активной и счастливой жизнью.

"Наверное, мне очень повезло, что я все это пережил. Я считаю, что у меня очень позитивный настрой. Я люблю людей и отношусь ко всем одинаково — с уважением. И еще нужно чем-нибудь заниматься. Я играю в гольф два-три раза в неделю. Я не чувствую себя на сто лет и надеюсь, что не веду себя как столетний. Я хорошо питался, и, наверное, у меня хорошие гены. Я стараюсь жить хорошей и приятной жизнью без вредных привычек", — поделился ветеран секретом долголетия.

Он рассказал, что ездит в Европу и всегда рассказывает там о военных годах.
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"Я снова и снова приезжаю в Европу. Разговариваю с детьми, со взрослыми, фотографируюсь с ними. Я хочу, чтобы они осознали, что произошло 75 лет назад, сколько людей погибло, сколько славян, сколько французов погибло и других народов. И даже наши потери были 400 тысяч, но это немного по сравнению с тем, сколько славян погибло в войне", — говорит ветеран.
По его словам, ему доводилось выступать в школах и во Франции, и в США.

"Больше всего я люблю разговаривать с детьми и с молодыми матерями, у которых есть маленькие дети. Я говорю им: "Сделайте фото". Потом дети вырастут и узнают, что это Стив и что он был на Второй мировой войне, он воевал. Я хочу, чтобы они помнили об этом. Я общаюсь с ними, потому что, когда они возвращаются в школу, это делает историю для них более интересной, ведь они разговаривали с живым человеком, который действительно пережил ту войну", — объясняет Мельникофф.

Он также рассказал, что после войны встречался с боевыми товарищами, но сейчас из них остался только он один.
"Мне очень повезло, потому что я переехал в район, где находился штаб моей дивизии. Прошло около 40 лет после войны, когда я встретил знакомого сержанта и мы нашли группу из пяти солдат, которые были вместе во время войны. Мы встречались раз в месяц и вспоминали о войне, о том времени и обо всем остальном. Так было много лет, но теперь все они умерли — остался только я, и мне сто лет", — говорит ветеран.

Российско-американские отношения и попытки переписать историю

Мельникофф верит, что отношения между Россией и США со временем улучшатся.
"Я думаю, что они могут стать лучше — и должны стать лучше. Это политика, и я стараюсь не слишком углубляться в нее", — говорит он.
Комментируя сегодняшние попытки переписать историю, в том числе эпизоды Второй мировой войны, Мельникофф заметил, что никак не может повлиять на политику.

"Я воспринимаю историю такой, какой она была на самом деле. Я не пытаюсь изменить историю. Что случилось, то случилось. И я не буду это менять. Я расскажу историю такой, какой я ее знаю, но политики поступают по-другому. Вы знаете политиков: в такой день они говорят хорошие слова", — отметил ветеран.

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Когда речь зашла о том, что во время празднования 75-й годовщины освобождения Освенцима лидеры ЕС и США избегали упоминать о роли в этом Красной армии, Мельникофф сказал: "Я никак не могу на это повлиять. <...> Знаете, я все видел".

"Я знаю, что случилось в Освенциме. Я знаю, кто это сделал. Что бы ни говорили люди, я не могу на это повлиять, но я знаю, что это произошло. Когда это случилось, мы все еще были в Голландии или Бельгии, мы еще были в пути. Я знаю, что Советский Союз спас этих людей", — заключил ветеран.

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День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)МоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Настоящий Ветеран , такими людьми нужно гордиться . Низкий Поклон
14 февраля, 15:58
Павел SEA
3710001
А че не в Хиросиме? Хотя рядовые солдаты как пешки. СССР хоть воевал и умирал за идею, а не за чужое бабло как капстраны. Хотя нынешние ограбили народ и устраивают парады 9 мая.
14 февраля, 15:39
ЛКЛысый Кучерявый
2000128
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