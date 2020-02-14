Руденя: многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки

ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки - такое решение принял губернатор области . Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки - такое решение принял губернатор области Игорь Руденя сообщает пресс-служба областного правительства.

"По инициативе президента в этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. В Тверской области будут также приняты дополнительные меры поддержки. Очень важно, чтобы система мер не ограничивалась только выплатами. Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей, это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, это развитие системы дополнительного образования. Наличие дополнительных возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи", - сказала глава региона на совещании, посвященном совершенствованию мер поддержки многодетных семей

Кроме того, губернатор поручил Комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным семьям льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн кассу.

Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении таких учреждений необходимо было покупать льготный билет.

В тверском регионе в настоящее время действуют порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.