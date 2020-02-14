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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-14T13:41+0300
https://ria.ru/20200214/1564775439.html
Руденя: многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки
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РИА Новости

Руденя: многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки

13:41 14.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки - такое решение принял губернатор области Игорь Руденя сообщает пресс-служба областного правительства.
"По инициативе президента в этом году существенно расширена система поддержки семей с детьми. В Тверской области будут также приняты дополнительные меры поддержки. Очень важно, чтобы система мер не ограничивалась только выплатами. Поддержка должна оказываться также по комплексному и качественному развитию детей из многодетных семей, это касается культурных и спортивных учреждений, которые могут посещать дети, это развитие системы дополнительного образования. Наличие дополнительных возможностей является положительным фактором при принятии решения о расширении состава семьи", - сказала глава региона на совещании, посвященном совершенствованию мер поддержки многодетных семей
Кроме того, губернатор поручил Комитету по делам культуры региона проработать механизм предоставления многодетным семьям льготы на покупку билетов в театры и филармонию через онлайн кассу.
Также принято решение о бесплатном посещении детьми из многодетных семей физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья. Ранее на детей при посещении таких учреждений необходимо было покупать льготный билет.
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В тверском регионе в настоящее время действуют порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.
Пресс-служба отмечает, что за последние годы в Верхневолжье количество многодетных семей выросло на 23%: с 9967 в 2016 году до 12237 в 2019 году.
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Тверская областьИгорь Руденя
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